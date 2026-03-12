Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FedEx Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 364 auf 369 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Ergebnisschätzungen für 2026 an den jüngst starken Investorentag des Logistikkonzerns an. Mittelfristig nahm er angesichts der Konjunkturunsicherheit aber keine Änderungen vor./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
Unternehmen:
FedEx Corp. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 369.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 353.13 		Abst. Kursziel*:
4.49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 353.13 		Abst. Kursziel aktuell:
4.49%
Analyst Name::
Jordan Alliger 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu FedEx Corp.

Analysen zu FedEx Corp.

11:44 FedEx Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.02.26 FedEx Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.26 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 FedEx Overweight Barclays Capital
