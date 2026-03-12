FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
277.94CHF
-1.75CHF
-0.62 %
14:08:43
BRXC
13.03.2026 11:44:58
FedEx Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fedex von 364 auf 369 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jordan Alliger passte seine Ergebnisschätzungen für 2026 an den jüngst starken Investorentag des Logistikkonzerns an. Mittelfristig nahm er angesichts der Konjunkturunsicherheit aber keine Änderungen vor./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 05:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Buy
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
$ 369.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 353.13
|
Abst. Kursziel*:
4.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 353.13
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.49%
|
Analyst Name::
Jordan Alliger
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu FedEx Corp.
|
12.03.26
|FedEx Aktie News: FedEx am Donnerstagabend Verlust reich (finanzen.ch)
|
12.03.26
|FedEx Aktie News: FedEx am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
05.03.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FedEx-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Erste Schätzungen: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.02.26
|Die Expertenmeinungen zur FedEx-Aktie im Februar 2026 (finanzen.net)
|
26.02.26
|S&P 500-Papier FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.02.26
|FedEx-Aktie legt zu: Klage auf Rückerstattung von Trump-Zöllen (AWP)
|
24.02.26
|Versandriese FedEx klagt auf Rückerstattung von Trump-Zöllen (Spiegel Online)
Analysen zu FedEx Corp.
|11:44
|FedEx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|FedEx Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.02.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.12.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|FedEx Corp.
|277.89
|-0.64%
