Zalando Aktie

21.36
CHF
1.92
CHF
9.88 %
13:54:51
SWX
13.03.2026

Zalando Buy

Zalando
21.70 CHF 9.51%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 36,50 Euro auf "Buy" belassen. Dem Online-Moedehändler sei ein guter Start ins Jahr 2026 gelungen, schrieb Yashraj Rajani in am Freitag veröffentlichten Kommentar zum Geschäftsbericht. Auch die Zahlen zum Schlussquartal 2025 böten den Optimisten am Markt Nahrung. Bei der erwarteten Profitabilität in diesem Jahr habe sich das Unternehmen vorsichtig gezeigt./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 01:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36.50 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23.33 € 		Abst. Kursziel*:
56.45%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.71 € 		Abst. Kursziel aktuell:
53.94%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Zalando

Zalando 21.48 10.49% Zalando