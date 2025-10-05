Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
Daimler Truck Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktien des US-Lkw-Herstellers Paccar hätten bereits den Tiefpunkt des aktuellen Branchenzyklus eingepreist, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Anteilscheinen der europäischen Lkw-Bauer sei dies noch nicht der Fall. Insgesamt dürfte die Nachrichtenlage in den USA weiterhin schwierig bleiben. Der Experte bevorzugt aktuell aus Bewertungsgründen Daimler Truck gegenüber Volvo./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Daimler Truck
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
35.45 €
Abst. Kursziel*:
41.04%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
35.59 €
Abst. Kursziel aktuell:
40.49%
Analyst Name::
Michael Aspinall
KGV*:
-
Analysen zu Daimler Truck
|19:39
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|33.48
|0.76%
