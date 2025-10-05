Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’551 0.4%  SPI 17’292 0.5%  Dow 46’700 -0.1%  DAX 24’378 0.0%  Euro 0.9315 -0.3%  EStoxx50 5’629 -0.4%  Gold 3’963 2.0%  Bitcoin 100’200 1.8%  Dollar 0.7953 -0.2%  Öl 65.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Vonovia-Aktie: Experten empfehlen im September mehrheitlich den Kauf
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Montagabend entwickeln
Plug Power-Aktie schiesst nach Analysten-Upgrade hoch - Ballard Power und NEL profitieren mit
Tesla startet Countdown: Aktie steigt vor Präsentation eines neuen Produkts am 7. Oktober
Durchbruch bei Polizei-Zusammenarbeit: D-Wave Quantum-Aktie feiert neues Allzeithoch
Suche...
200.- Saxo-Deal

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

33.48
CHF
0.25
CHF
0.76 %
18:00:03
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.10.2025 19:39:51

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
33.48 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Die Aktien des US-Lkw-Herstellers Paccar hätten bereits den Tiefpunkt des aktuellen Branchenzyklus eingepreist, schrieb Michael Aspinall in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei den Anteilscheinen der europäischen Lkw-Bauer sei dies noch nicht der Fall. Insgesamt dürfte die Nachrichtenlage in den USA weiterhin schwierig bleiben. Der Experte bevorzugt aktuell aus Bewertungsgründen Daimler Truck gegenüber Volvo./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 11:26 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.45 € 		Abst. Kursziel*:
41.04%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40.49%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
19:39 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
02.10.25 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
01.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Daimler Truck Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.10.25 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen