Kooperation von ASMALLWORLD und Klarna für Luxusreise-Vorteile

Im Rahmen dieser Kooperation werden die Mitgliedschaften von ASMALLWORLD in das globale Mitgliedschaftsprogramm von Klarna integriert.

Klarna-Mitglieder der Stufen Plus, Premium und Max erhalten dadurch exklusiven Zugang zu Luxusreise- und Lifestyle-Vorteilen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Dazu gehören Hotelvorteile, exklusive Eventkonditionen sowie Status-Upgrades und Ermässigungen bei führenden Reisemarken.

Klarna ist laut den Angaben eine globale digitale Bank und Zahlungsplattform mit über 114 Millionen Kundinnen und Kunden in mehr als 26 Märkten.

awp-robot/sc

Zürich (awp)