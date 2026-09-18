CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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18.09.2026 10:02:29
MDAX-Titel CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der CTS Eventim-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 54.35 EUR. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in das CTS Eventim-Papier investiert hätte, hätte er nun 18.399 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 1’029.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 55.95 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 2.94 Prozent.
CTS Eventim erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.49 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Anteils fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Anteils belief sich damals auf 25.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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