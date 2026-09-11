CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler CTS Eventim-Einstieg?
|
11.09.2026 10:02:23
MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor einem Jahr verloren
Bei einem frühen CTS Eventim-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades CTS Eventim-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 87.00 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.149 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (56.05 EUR), wäre das Investment nun 64.43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35.57 Prozent.
Alle CTS Eventim-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.44 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers belief sich damals auf 25.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu CTS Eventim
|
09.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX schwächelt schlussendlich (finanzen.ch)
|
09.09.26
|XETRA-Handel MDAX notiert nachmittags im Minus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX klettert letztendlich (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Montagmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
07.09.26
|EQS-PVR: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.09.26
|MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX liegt am Donnerstagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu CTS Eventim
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07.09.26
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.26
|CTS Eventim Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10.09.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|26.05.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|20.02.25
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
|22.11.24
|CTS Eventim Halten
|DZ BANK
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.