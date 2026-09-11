MDAX-Papier CTS Eventim-Aktie: So viel hätten Anleger an einem CTS Eventim-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades CTS Eventim-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 87.00 EUR wert. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die CTS Eventim-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.149 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (56.05 EUR), wäre das Investment nun 64.43 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35.57 Prozent.

Alle CTS Eventim-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.44 Mrd. Euro. Die CTS Eventim-Aktie wurde am 01.02.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs des CTS Eventim-Papiers belief sich damals auf 25.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch