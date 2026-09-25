CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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25.09.2026 10:02:17
MDAX-Wert CTS Eventim-Aktie: So viel hätte eine Investition in CTS Eventim von vor 5 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in CTS Eventim-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Am 25.09.2021 wurde die CTS Eventim-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 64.00 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 156.250 CTS Eventim-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 54.60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’531.25 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14.69 Prozent eingebüsst.
CTS Eventim wurde am Markt mit 5.31 Mrd. Euro bewertet. Die Erstnotiz des CTS Eventim-Papiers fand am 01.02.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines CTS Eventim-Anteils bei 25.50 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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