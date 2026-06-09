CTS Eventim Aktie 1040659 / DE0005470306
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09.06.2026 07:46:35
CTS Eventim Buy
CTS Eventim
47.34 CHF -0.45%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der nahen Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen auch der deutsche Tickethändler und Veranstalter zählt. Sie stünden im Mittelfeld - als Profiteur global starker Nachfrage nach Live-Events./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 15:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Buy
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
51.80 €
|
Abst. Kursziel*:
69.88%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
51.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.87%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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