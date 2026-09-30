Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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30.09.2026 10:02:14
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Continental-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Continental-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Continental-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Continental-Papier an diesem Tag bei 56.12 EUR. Hätte ein Anleger 10’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, befänden sich nun 178.190 Continental-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 68.30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 12’170.35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.70 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Continental bezifferte sich zuletzt auf 13.75 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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