Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Quartalsbericht und Ausblick der Jenaer hätten letztlich doch doch den Pessimisten mehr Argumente geboten als den Bullen, schrieb David Adlington am Sonntag in seinem Resümee zum Kursrutsch vom Donnerstag. Die deutlichen Verluste führt er auf die Signale aus der Telefonkonferenz zum Jahr 2026 und eine wohl eher erst zum Jahresende tendierende Margenerholung zurück. Insgesamt sieht Adlington zunächst wenig Gründe für ein Engagement in den Aktien./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35.10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
40.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.90%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
40.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14.18%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel im Minus (finanzen.ch)
|
11.12.25