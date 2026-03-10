Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
Carl Zeiss Meditec Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec mehr als halbiert von 53 auf 25 Euro, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit dem Rückzug der Jahresziele im Januar - nur einen Monat nach deren Veröffentlichung - habe der Medizintechnikkonzern eine mehrjährige Serie fortgesetzt, schrieb Graham Doyle am Dienstagabend. Seine bereinigte Ergebnisschätzung (Ebita) für 2026 liege deutlich unter dem Konsens. Zudem gingen seine jährlichen Wachstumsprognosen bis 2030 von anhaltender Schwäche in China sowie weiteren Marktanteilsverluste im Diagnostikgeschäft aus. Die Bewertung der Aktien erscheine im Sektorvergleich attraktiv. Wegen der unsicheren Geschäftsaussichten gebe es aber weiter Gründe zur Vorsicht./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Neutral
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
24.72 €
|
Abst. Kursziel*:
1.13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
24.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.40%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|06:33
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|06:33
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.02.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|21.74
|1.12%
