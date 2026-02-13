Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
23.76CHF
-0.16CHF
-0.67 %
09:32:55
SWX
16.02.2026 07:34:18
Carl Zeiss Meditec Market-Perform
Carl Zeiss Meditec
23.86 CHF -2.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 31 auf 28,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Zahlen der Jenaer für das erste Geschäftsquartal zeigten anhaltende Unsicherheit, schrieb Susannah Ludwig am Donnerstagabend./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 18:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
26.84 €
|
Abst. Kursziel*:
6.18%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
26.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.53%
|
Analyst Name::
Susannah Ludwig
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
