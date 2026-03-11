Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich

Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 1.04 Prozent tiefer bei 3’588.35 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 545.376 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.708 Prozent auf 3’600.35 Punkte an der Kurstafel, nach 3’626.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’622.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’568.23 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1.68 Prozent aufwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Stand von 3’607.03 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 11.12.2025, einen Wert von 3’562.45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wurde der TecDAX mit 3’685.69 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0.992 Prozent. 3’858.70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’510.62 Zählern.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 6.35 Prozent auf 33.48 EUR), AIXTRON SE (+ 4.46 Prozent auf 33.04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.57 Prozent auf 55.95 EUR), Siltronic (+ 1.96 Prozent auf 52.00 EUR) und Nordex (+ 1.35 Prozent auf 43.60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-7.58 Prozent auf 4.35 EUR), ATOSS Software (-4.88 Prozent auf 83.80 EUR), Ottobock (-4.01 Prozent auf 53.85 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.23 Prozent auf 24.00 EUR) und IONOS (-2.78 Prozent auf 22.70 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5’661’495 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 198.017 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.40 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

