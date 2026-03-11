Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’959 -0.8%  SPI 17’959 -0.9%  Dow 47’355 -0.7%  DAX 23’588 -1.6%  Euro 0.9022 -0.2%  EStoxx50 5’778 -1.0%  Gold 5’174 -0.3%  Bitcoin 55’099 1.2%  Dollar 0.7798 0.1%  Öl 92.0 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Swiss Re12688156Novartis1200526Lufthansa667979Roche1203204UBS24476758Sika41879292ABB1222171Lockheed Martin351011Richemont21048333
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von HENSOLDT, RENK und TKMS in Rot: Rüstungswerte unter Druck
Rheinmetall-Aktie sinkt dennoch: Rüstungsriese zahlt nach Gewinnsprung überraschend hohe Dividende
Novo Nordisk-Aktie trotzdem höher: FDA kritisiert Umgang mit Nebenwirkungsmeldungen
Avolta-Aktie im Plus: Umsatzwachstum auch in 2025
Devisen im Blick: Darum steigt der Dollar zum Franken und Euro
Suche...
Plus500 Depot

EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

TecDAX im Fokus 11.03.2026 17:58:29

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich

Der TecDAX sank heute.

EVOTEC
3.93 CHF -5.55%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 1.04 Prozent tiefer bei 3’588.35 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 545.376 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.708 Prozent auf 3’600.35 Punkte an der Kurstafel, nach 3’626.02 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’622.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’568.23 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 1.68 Prozent aufwärts. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 11.02.2026, einen Stand von 3’607.03 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 11.12.2025, einen Wert von 3’562.45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wurde der TecDAX mit 3’685.69 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0.992 Prozent. 3’858.70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3’510.62 Zählern.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 6.35 Prozent auf 33.48 EUR), AIXTRON SE (+ 4.46 Prozent auf 33.04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.57 Prozent auf 55.95 EUR), Siltronic (+ 1.96 Prozent auf 52.00 EUR) und Nordex (+ 1.35 Prozent auf 43.60 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-7.58 Prozent auf 4.35 EUR), ATOSS Software (-4.88 Prozent auf 83.80 EUR), Ottobock (-4.01 Prozent auf 53.85 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3.23 Prozent auf 24.00 EUR) und IONOS (-2.78 Prozent auf 22.70 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 5’661’495 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 198.017 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.40 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.59 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu TecDAX-Aktien
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu EVOTEC SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten