Carl Zeiss Meditec Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 35 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem im Januar zurückgezogenen Jahresausblick sowie den vor gut einer Woche veröffentlichten, schwachen Quartalszahlen bleibe er mit Blick auf den Medizintechnikkonzern vorsichtig, schrieb Sam England in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Trotz des rund 80-prozentigen Kursrückgangs in den vergangenen fünf Jahren stehe Carl Zeiss immer noch vor erheblichen Herausforderungen./rob/gl/jha;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.84 €
|
Abst. Kursziel*:
11.77%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.61%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
