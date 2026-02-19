Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’825 0.2%  SPI 19’052 0.2%  Dow 49’395 -0.5%  DAX 25’118 0.3%  Euro 0.9123 -0.1%  EStoxx50 6’090 0.5%  Gold 5’033 0.8%  Bitcoin 52’925 2.0%  Dollar 0.7761 0.1%  Öl 71.2 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Sandoz124359842Sika41879292Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hoffnungsträger Wearables: Startet mit dem Apple-Event die nächste Aktien-Rally?
So bewegt sich der Franken zum Euro und Dollar
Diageo-Aktie höher: Neuer CEO will offenbar Management umkrempeln
Novartis-Aktie kaum bewegt: Vollständiger Rückzug aus Indien besiegelt
TUI-Aktie steigt moderat: Stabiles Rating - Fitch bestätigt "BB"
Suche...
eToro entdecken

Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

24.36
CHF
0.34
CHF
1.42 %
11:38:38
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

20.02.2026 10:34:08

Carl Zeiss Meditec Hold

Carl Zeiss Meditec
24.45 CHF -0.70%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 35 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach dem im Januar zurückgezogenen Jahresausblick sowie den vor gut einer Woche veröffentlichten, schwachen Quartalszahlen bleibe er mit Blick auf den Medizintechnikkonzern vorsichtig, schrieb Sam England in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Trotz des rund 80-prozentigen Kursrückgangs in den vergangenen fünf Jahren stehe Carl Zeiss immer noch vor erheblichen Herausforderungen./rob/gl/jha;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26.84 € 		Abst. Kursziel*:
11.77%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.61%
Analyst Name::
Sam England 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:34 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
16.02.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
16.02.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
13.02.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen