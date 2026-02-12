Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
23.72CHF
-0.64CHF
-2.63 %
15:43:51
SWX
12.02.2026 14:46:01
Carl Zeiss Meditec Underweight
Carl Zeiss Meditec
23.61 CHF 0.45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Das Ausmaß des Auftragsrückgangs dürfte leicht negativ aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Donnerstag zum endgültigen Quartalsbericht./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 06:55 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
35.10 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
26.26 €
Abst. Kursziel*:
33.66%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
25.92 €
Abst. Kursziel aktuell:
35.42%
Analyst Name::
David Adlington
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
