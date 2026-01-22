Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

27.74
CHF
-4.20
CHF
-13.15 %
13:36:09
SWX
22.01.2026 11:32:58

Carl Zeiss Meditec Underweight

Carl Zeiss Meditec
28.26 CHF -13.85%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einer Gewinnwarnung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Nach den gesenkten Zielvorgaben des Herstellers von Medizintechnik für 2025/26 müssten die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) nun um rund zehn Prozent sinken, schrieb David Adlington in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Spätestens mit den im Mai anstehenden Halbjahreszahlen sollte das Unternehmen neue Ziele formulieren./rob/bek/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:19 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35.10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
34.84 € 		Abst. Kursziel*:
0.75%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
30.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.61%
Analyst Name::
David Adlington 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:48 Carl Zeiss Meditec Overweight Barclays Capital
11:32 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:55 Carl Zeiss Meditec Sector Perform RBC Capital Markets
07:12 Carl Zeiss Meditec Neutral UBS AG
20.01.26 Carl Zeiss Meditec Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen
