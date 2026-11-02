Boeing 144.87 CHF 2.48% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing von 267 auf 216 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Erholung der Flugzeugproduktion ziehe sich hin, schrieb Robert Czerwensky in einer am Montag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal hätten aber ein Umsatzplus und der überraschend hohe Free Cashflow verdeutlicht, dass der Flugzeugbauer Fortschritte mache. Die Aktie habe nach ihrem Kurseinbruch Potenzial./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 17:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.