Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Boeing von 267 auf 216 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Erholung der Flugzeugproduktion ziehe sich hin, schrieb Robert Czerwensky in einer am Montag vorliegenden Studie. Im dritten Quartal hätten aber ein Umsatzplus und der überraschend hohe Free Cashflow verdeutlicht, dass der Flugzeugbauer Fortschritte mache. Die Aktie habe nach ihrem Kurseinbruch Potenzial./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Kaufen
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 175.75
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 175.66
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Robert Czerwensky
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20:27
|Boeing Aktie News: Boeing am Montagabend stärker (finanzen.ch)
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18:00
|Freundlicher Handel: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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16:29
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31.10.26
|Oktober 2026: Experten empfehlen Boeing-Aktie mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
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29.10.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones fällt letztendlich zurück (finanzen.ch)
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29.10.26
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|28.10.26
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