Die Boeing-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 157,85 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 48'592 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 157,56 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 161,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 908'547 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,04 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2026 bei 157,56 USD. Mit einem Kursverlust von 0,19 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 27.10.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -7,14 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,94 Prozent auf 24.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,900 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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