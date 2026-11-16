Der Dow Jones fiel im NYSE-Handel letztendlich um 1.41 Prozent auf 51’608.17 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25.324 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.273 Prozent auf 52’490.68 Punkte an der Kurstafel, nach 52’347.55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52’324.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’511.56 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 16.10.2026, einen Stand von 52’002.41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 53’732.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der Dow Jones bei 47’147.48 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 6.67 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Procter Gamble (+ 2.97 Prozent auf 173.02 USD), Coca-Cola (+ 2.09 Prozent auf 99.48 USD), UnitedHealth (+ 1.70 Prozent auf 412.02 USD), Visa (+ 1.46 Prozent auf 426.46 USD) und Nike (+ 1.32 Prozent auf 38.26 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-5.75 Prozent auf 570.49 USD), NVIDIA (-4.12 Prozent auf 156.14 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.85 Prozent auf 281.26 USD), Boeing (-3.69 Prozent auf 165.22 USD) und Amazon (-3.34 Prozent auf 257.75 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 72’620’702 Aktien gehandelt. Im Dow Jones hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.698 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11.00 erwartet. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.26 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch