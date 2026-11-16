Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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16.11.2026 20:03:23
Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter
Der Dow Jones zeigt sich derzeit im Minus.
Um 20:01 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 1.21 Prozent auf 51’713.22 Punkte nach. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25.324 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.273 Prozent auf 52’490.68 Punkte an der Kurstafel, nach 52’347.55 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 52’324.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’601.34 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 52’002.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 53’732.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47’147.48 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6.88 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Die Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Procter Gamble (+ 2.82 Prozent auf 172.77 USD), Coca-Cola (+ 1.92 Prozent auf 99.31 USD), Visa (+ 1.62 Prozent auf 427.10 USD), UnitedHealth (+ 1.16 Prozent auf 409.83 USD) und McDonalds (+ 0.69 Prozent auf 275.52 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Caterpillar (-5.24 Prozent auf 573.54 USD), NVIDIA (-4.44 Prozent auf 155.62 USD), Alphabet C (ex Google) (-3.48 Prozent auf 282.33 USD), Amazon (-3.33 Prozent auf 257.79 USD) und Boeing (-3.15 Prozent auf 166.14 USD) unter Druck.
Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’356’683 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.698 Bio. Euro.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus
Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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