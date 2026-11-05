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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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05.11.2026 13:45:36

Boeing Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 223 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned beschäftigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Auswirkungen die US-Zwischenwahlen auf den Rüstungsbereich haben werden. Die gängige Auffassung sei, dass die Demokraten aus Aktienmarktsicht schlecht für die Verteidigungsbranche seien, doch dies werde nicht von historischen Fakten gestützt. Verteidigungsausgaben erfreuten sich tendenziell in beiden Parteien großer Beliebtheit./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 03:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 06:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 223.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 177.00 		Abst. Kursziel*:
25.99%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 173.01 		Abst. Kursziel aktuell:
28.90%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
-
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