Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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17.11.2026 16:01:00
Handel in New York: Dow Jones fällt zum Start
Dow Jones-Handel am Dienstag.
Am Dienstag notiert der Dow Jones um 15:59 Uhr via NYSE 0.40 Prozent schwächer bei 51’404.06 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.384 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 1.28 Prozent auf 52’267.06 Punkte an der Kurstafel, nach 51’608.17 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51’463.53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 51’183.68 Punkten.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 52’002.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53’459.78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, notierte der Dow Jones bei 46’590.24 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.25 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Dow Jones aktuell
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Nike (+ 4.18 Prozent auf 39.86 USD), Caterpillar (+ 1.64 Prozent auf 579.83 USD), Boeing (+ 1.43 Prozent auf 167.59 USD), Cisco (+ 1.43 Prozent auf 95.87 USD) und Chevron (+ 0.93 Prozent auf 219.17 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil UnitedHealth (-5.33 Prozent auf 390.06 USD), Salesforce (-4.86 Prozent auf 204.38 USD), Home Depot (-3.39 Prozent auf 305.00 EUR), IBM (-1.95 Prozent auf 237.78 USD) und Johnson Johnson (-1.27 Prozent auf 278.95 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 10’231’847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4.706 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick
Im Dow Jones weist die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.23 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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