Das Papier von Boeing legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 164,30 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'225 Punkten steht. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 164,61 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 161,00 USD. Bisher wurden heute 406'002 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,72 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Boeing liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent gesteigert.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,900 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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