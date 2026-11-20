|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
20.11.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Freitagnachmittag positiv
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 164,30 USD.
Das Papier von Boeing legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 164,30 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 49'225 Punkten steht. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 164,61 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 161,00 USD. Bisher wurden heute 406'002 Boeing-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,72 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,96 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,040 USD aus. Boeing liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal hatten -7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent gesteigert.
Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,900 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Boeing-Aktie im Minus: 5 Prozent Stellenstreichung in der Verkehrsflugzeugsparte
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 10 Jahren verdient
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20.11.26
|Boeing Aktie News: Boeing gibt am Freitagabend nach (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Handel in New York: Dow Jones fällt zum Start (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Montagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Handel in New York: Dow Jones am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|10.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street rutscht letztlich ab - Tech-Aktien fallen tief -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. Dow Jones tendierte tiefer - Tech-Werte wurden die Flügel gestutzt. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.