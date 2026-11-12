Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt zum Ende des Donnerstagshandels zurück

Schlussendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.36 Prozent leichter bei 52’297.09 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25.141 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.553 Prozent schwächer bei 52’196.35 Punkten in den Handel, nach 52’486.49 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’271.16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52’751.22 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.27 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 51’850.55 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 53’770.27 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der Dow Jones mit 48’254.82 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.09 Prozent nach oben. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 1.62 Prozent auf 295.35 USD), Chevron (+ 1.44 Prozent auf 216.35 USD), Cisco (+ 1.24 Prozent auf 102.01 USD), Home Depot (+ 1.17 Prozent auf 316.55 EUR) und Johnson Johnson (+ 1.11 Prozent auf 283.52 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen NVIDIA (-4.34 Prozent auf 166.19 USD), Honeywell Technologies (-1.84 Prozent auf 223.45 USD), Boeing (-1.71 Prozent auf 171.55 USD), American Express (-1.56 Prozent auf 318.06 USD) und Nike (-1.46 Prozent auf 37.76 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 181’422’245 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.571 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.22 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch