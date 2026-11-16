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16.11.2026 16:02:16
Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Boeing-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Am 16.11.2025 wurden Boeing-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 194.52 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 51.409 Boeing-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (171.50 USD), wäre die Investition nun 8’816.57 USD wert. Damit wäre die Investition um 11.83 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Boeing eine Marktkapitalisierung von 135.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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