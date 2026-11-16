Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones aktuell

Am Montag notiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0.75 Prozent leichter bei 51’952.79 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 25.324 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.273 Prozent auf 52’490.68 Punkte an der Kurstafel, nach 52’347.55 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52’324.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51’901.14 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, stand der Dow Jones bei 52’002.41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 53’732.41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, einen Wert von 47’147.48 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.38 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Procter Gamble (+ 2.53 Prozent auf 172.28 USD), Visa (+ 2.23 Prozent auf 429.69 USD), Coca-Cola (+ 2.07 Prozent auf 99.46 USD), UnitedHealth (+ 1.35 Prozent auf 410.61 USD) und McDonalds (+ 0.71 Prozent auf 275.58 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-4.18 Prozent auf 580.00 USD), Boeing (-2.86 Prozent auf 166.65 USD), Alphabet C (ex Google) (-2.51 Prozent auf 285.19 USD), Amazon (-2.19 Prozent auf 260.81 USD) und NVIDIA (-2.11 Prozent auf 159.41 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 29’892’971 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 4.698 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11.00 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch