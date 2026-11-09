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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen im Oktober auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Mit bislang 524 ausgelieferten Flugzeugen im laufenden Jahr liege Boeing um rund sechs Prozent über dem vergleichbaren Zeitraum 2025, schrieb Ken Herbert in einer Reaktion am Dienstag. Grund hierfür seien vor allem die Auslieferungen des Modells 737./rob/bek/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 13:12 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.