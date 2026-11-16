Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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16.11.2026 11:53:24
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 230 US-Dollar auf "Buy" belassen. Boeing habe im Oktober mit 48 Maschinen 5 weniger ausgeliefert als im Vorjahresmonat, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrem am Sonntag publizierten Kommentar./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 18:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 10:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 230.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 171.50
|
Abst. Kursziel*:
34.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 171.55
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.07%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Boeing Co.
|
13.11.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
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13.11.26
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12.11.26
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12.11.26
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10.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
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09.11.26
|Boeing-Aktie im Minus: 5 Prozent Stellenstreichung in der Verkehrsflugzeugsparte (AWP)
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09.11.26
|Gute Stimmung in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen (finanzen.ch)
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09.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
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|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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