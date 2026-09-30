BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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30.09.2026 18:24:00
BMW: Deutscher Autobauer will Management verschlanken
BMW den Abbau von Stellen im Management. Zunächst soll es die Bereichsleiterebene treffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
In eigener Sache
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