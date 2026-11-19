Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Neutral" belassen. Im Pkw-Einzelhandel in China sei der Absatz in der ersten Novemberhälfte auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag. Im Grosshandel sei der Rückgang fast genauso stark gewesen. Es gebe keine Zeichen einer Verbesserung, selbst mit Blick auf eine niedrigere Vergleichsbasis nicht. Der chinesische Absatzmarkt bleibe eine Herausforderung. Für die Aktienkurse der Branche sei das tendenziell negativ.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von BMW befand sich um 11:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.3 Prozent auf 54.84 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 9.41 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 176’858 BMW-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 37.7 Prozent nach unten.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 08:05 / GMT



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