Der Euro STOXX 50 klettert im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0.19 Prozent auf 6’223.98 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.470 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0.178 Prozent fester bei 6’223.14 Punkten, nach 6’212.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’217.77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’229.99 Punkten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 2.59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit 6’204.23 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 6’468.17 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Wert von 5’534.71 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.39 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten verzeichnete der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 2.53 Prozent auf 128.16 EUR), Infineon (+ 1.37 Prozent auf 49.35 EUR), Bayer (+ 1.14 Prozent auf 56.78 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.53 Prozent auf 60.52 EUR) und SAP SE (+ 0.45 Prozent auf 202.40 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-1.73 Prozent auf 30.41 EUR), BMW (-0.96 Prozent auf 55.56 EUR), Eni (-0.90 Prozent auf 25.34 EUR), adidas (-0.89 Prozent auf 172.20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0.89 Prozent auf 39.19 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 658’538 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 503.587 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf

Die TotalEnergies-Aktie präsentiert mit 6.98 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.57 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch