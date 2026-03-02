Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
93.30CHF
-1.46CHF
-1.54 %
02.03.2026
SWX
03.03.2026 06:31:38
Beiersdorf Overweight
Beiersdorf
95.34 CHF -1.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Der Ausblick der Hamburger auf 2026 sei allerdings etwas mau./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Beiersdorf AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
125.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
104.60 €
Abst. Kursziel*:
19.50%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
94.86 €
Abst. Kursziel aktuell:
31.77%
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Beiersdorf AG
02.03.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.592 - Beiersdorf unter Druck (Dow Jones)
02.03.26
|Beiersdorf sieht kaum Wachstum - Aktie sackt deutlich ab (AWP)
02.03.26
|Beiersdorf sieht 2026 kaum Wachstum - Aktienrückkäufe für bis zu 750 Millionen (AWP)
02.03.26
|Beiersdorf sieht 2026 maximal ein leichtes Wachstum (Dow Jones)
02.03.26