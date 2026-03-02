Beiersdorf 95.34 CHF -1.71% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse für 2025 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Der Ausblick der Hamburger auf 2026 sei allerdings etwas mau./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:06 / GMT



