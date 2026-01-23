Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
90.02CHF
0.96CHF
1.08 %
10:53:45
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.01.2026 09:31:22
Beiersdorf Hold
Beiersdorf
90.47 CHF -1.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
98.16 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
97.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
