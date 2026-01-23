Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’177 -0.4%  SPI 18’240 -0.4%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’841 -0.1%  Euro 0.9283 0.0%  EStoxx50 5’933 -0.4%  Gold 4’924 -0.3%  Bitcoin 70’290 -0.4%  Dollar 0.7910 0.2%  Öl 64.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Apple908440Accelleron Industries116936091
Top News
DroneShield-Aktie verliert: Freigabe von Performance-Optionen verunsichert Anleger
Plug Power-Aktie im Aufwind: Strategischer Kompromiss mit Walmart beflügelt
Mikron-Aktie rutscht ab: Unternehmen steigert Umsatz 2025 leicht - rückläufiger Bestellungseingang
SFS-Aktie nimmt zu: Unternehmen mit leichtem Wachstum in weiterhin schwierigem Umfeld
Autoneum-Aktie tiefer: Unternehmen 2025 mit Umsatzrückgang - Gewinn-Ziele erfüllt
Suche...

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

90.02
CHF
0.96
CHF
1.08 %
10:53:45
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 09:31:22

Beiersdorf Hold

Beiersdorf
90.47 CHF -1.19%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" belassen. Die jüngsten Kommentare von Procter & Gamble und Abbott zu den Quartalszahlen signalisierten weiter sinkende Verkaufspreise im Nahrungsmittelsektor zugunsten einer Ausweitung der Absatzvolumina, schrieb David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie./edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 13:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
98.16 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
97.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?