flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
28.40CHF
-0.60CHF
-2.07 %
10:53:18
SWX
03.03.2026 09:41:40
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
28.52 CHF 0.46%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Flatexdegiro von 46,50 auf 45,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Fundamental bleibe die Anlagestory stark, schrieb Amit Jagadeesh am Montagabend. Die Aktien seien zudem nicht teuer mit Blick auf das erwartete Ergebniswachstum./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 20:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
45.50 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
31.44 €
Abst. Kursziel*:
44.72%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
31.28 €
Abst. Kursziel aktuell:
45.46%
Analyst Name::
Amit Jagadeesh
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
09:30
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.ch)
02.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
28.02.26
|So schätzen Analysten die flatexDEGIRO-Aktie ein (finanzen.net)
27.02.26
|MDAX-Wert flatexDEGIRO-Aktie: So viel hätte eine Investition in flatexDEGIRO von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
26.02.26
|EQS-News: flatexDEGIRO setzt profitablen Wachstumskurs fort und übertrifft Prognose für das Geschäftsjahr 2025 leicht (EQS Group)
26.02.26
|EQS-News: flatexDEGIRO extends its profitable growth trajectory with FY 2025 guidance slightly exceeded (EQS Group)
|
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX letztendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|09:42
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:41
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|26.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|26.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.11.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.25
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
