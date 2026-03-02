Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286

14.02
CHF
0.24
CHF
1.73 %
09:00:21
BRXC
03.03.2026 10:20:27

HSBC Neutral

HSBC Holdings
14.02 CHF 1.73%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für HSBC von 1309 auf 1404 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Ziele der Bank für 2026 und 2028 lägen über den Erwartungen, schrieb Jason Napier am Montagabend im Nachgang des Geschäftsberichts. Die HSBC gehe die richtigen Schritte. Napier sieht aber zunächst kaum Kurspotenzial./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HSBC Holdings plc Neutral
Unternehmen:
HSBC Holdings plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
14.04 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
12.73 £ 		Abst. Kursziel*:
10.26%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
12.70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
10.54%
Analyst Name::
Jason Napier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse