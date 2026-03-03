Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
Beiersdorf Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Er habe zwar mit einem schwachen Ausblick gerechnet, aber nicht mit einem derart schwachen, schrieb Warren Ackerman am Dienstag nach Geschäftszahlen. Nivea habe 2025 nicht überzeugt, und es gebe im Turnaround noch viel Arbeit in einem schwachen Umfeld für Körperpflegeprodukte. Das neue Aktienrückkaufprogramm werde die operativen Sorgen wohl kaum zerstreuen./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
112.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
92.64 €
|
Abst. Kursziel*:
20.90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
88.92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.96%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
