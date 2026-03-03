Kering Aktie 21591 / FR0000121485
235.71CHF
-10.65CHF
-4.32 %
12:49:57
BRXC
03.03.2026 10:35:08
Kering Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Die neue Organisationsstruktur dürfte das Wachstum des Luxuskonzerns antreiben, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Kering
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
260.00 €
Abst. Kursziel*:
32.69%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
257.25 €
Abst. Kursziel aktuell:
34.11%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Kering
|
28.02.26
|Februar 2026: So schätzen Experten die Kering-Aktie ein (finanzen.net)
|
24.02.26
|CAC 40-Papier Kering-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kering von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.02.26
|MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Kering und Philips nach Zahlen fest (Dow Jones)
|
10.02.26