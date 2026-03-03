Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’411 -3.1%  SPI 18’449 -3.0%  Dow 48’905 -0.2%  DAX 23’725 -3.7%  Euro 0.9122 0.2%  EStoxx50 5’778 -3.5%  Gold 5’139 -3.5%  Bitcoin 52’745 -1.6%  Dollar 0.7869 1.0%  Öl 83.2 6.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz angespanntem Börsenumfeld: PayPay-Aktie steuert auf US-Börsengang zu
Amazon-Aktie vorbörslich schwächer: Drohnenangriffe treffen Rechenzentren von Tochtergesellschaft
Neues günstiges iPhone 17e soll Absatz ankurbeln - Apple-Aktie leichter
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
BigBear.ai-Aktie deutlich tiefer: KI-Firma verbessert Quartalsverlust deutlich - Umsatz bricht ein
Suche...

Kering Aktie 21591 / FR0000121485

235.71
CHF
-10.65
CHF
-4.32 %
12:49:57
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.03.2026 10:35:08

Kering Neutral

Kering
235.71 CHF -4.32%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Kering mit einem Kursziel von 345 Euro auf "Neutral" belassen. Die neue Organisationsstruktur dürfte das Wachstum des Luxuskonzerns antreiben, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 19:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Kering Neutral
Unternehmen:
Kering 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
345.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
260.00 € 		Abst. Kursziel*:
32.69%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
257.25 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.11%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Kering

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?