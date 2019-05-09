Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

111.95
CHF
-1.30
CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
23.10.2025 12:03:10

Beiersdorf Sell

Beiersdorf
89.51 CHF 6.23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Wie erwartet habe der Konsumgüterhersteller die Prognose gekappt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er betonte aber das im September stark gelaufene Geschäft der Marke Nivea./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

