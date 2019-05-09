Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
111.95CHF
-1.30CHF
-1.15 %
09.05.2019
SWX
23.10.2025 12:03:10
Beiersdorf Sell
Beiersdorf
89.51 CHF 6.23%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Wie erwartet habe der Konsumgüterhersteller die Prognose gekappt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er betonte aber das im September stark gelaufene Geschäft der Marke Nivea./rob/ajx/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
Unternehmen:
Beiersdorf AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
98.00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
96.38 €
Abst. Kursziel*:
1.68%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
97.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.03%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse