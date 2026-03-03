ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag nach eingehender Analyse der Jahresbilanz 2025. Die ausgewiesenen Leistungsverpflichtungen untermauerten seine Einschätzungen, dass der Chipausrüster 2026 zumindest am oberen Ende der eigenen Zielvorgaben landen dürfte - und damit über dem Konsens./rob/ag/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
1’500.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
1’153.80 €
Abst. Kursziel*:
30.01%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
1’160.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
29.24%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies
KGV*:
-
