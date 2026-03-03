Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’411 -3.1%  SPI 18’449 -3.0%  Dow 48’905 -0.2%  DAX 23’725 -3.7%  Euro 1 0.2%  EStoxx50 5’778 -3.5%  Gold 5’139 -3.5%  Bitcoin 52’745.3353 -1.6%  Dollar 0.7869 1.0%  Öl 83.2 6.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Trotz angespanntem Börsenumfeld: PayPay-Aktie steuert auf US-Börsengang zu
Amazon-Aktie vorbörslich schwächer: Drohnenangriffe treffen Rechenzentren von Tochtergesellschaft
Neues günstiges iPhone 17e soll Absatz ankurbeln - Apple-Aktie leichter
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagmittag um die Kurse der Digitalwährungen
BigBear.ai-Aktie deutlich tiefer: KI-Firma verbessert Quartalsverlust deutlich - Umsatz bricht ein
Suche...

ASML NV Aktie 19531091 / NL0010273215

1’050.00
CHF
-60.00
CHF
-5.41 %
12:20:47
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.03.2026 10:32:46

ASML NV Buy

ASML NV
1048.21 CHF -5.44%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Dienstag nach eingehender Analyse der Jahresbilanz 2025. Die ausgewiesenen Leistungsverpflichtungen untermauerten seine Einschätzungen, dass der Chipausrüster 2026 zumindest am oberen Ende der eigenen Zielvorgaben landen dürfte - und damit über dem Konsens./rob/ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf ASML NV

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender ASML NV-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender ASML NV-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
1’500.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’153.80 € 		Abst. Kursziel*:
30.01%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’160.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.24%
Analyst Name::
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse