Beiersdorf 95.34 CHF -1.71% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Die Hamburger hätten das Jahr 2025 stark beendet, schrieb Callum Elliott am Montagabend. Um den Ausblick werde es aber Diskussionen geben, ob er konservativ angesetzt oder schlicht enttäuschend sei./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 22:51 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.