|US-Börsendebüt
|
03.03.2026 03:42:33
D-Wave-Aktie in Gefahr? IQM plant Fusion mit SPAC Real Asset Acquisition Corp.
Der finnische Quantencomputer-Pionier IQM strebt durch die Fusion mit der Real Asset Acquisition Corp. an die US-Börse.
• Nach Abschluss der Transaktion Liquidität von über 450 Millionen US-Dollar erwartet
• Neben Listing in den USA prüft IQM zusätzliche Notierung der Stammaktien an der Börse in Helsinki
Der 2018 in Finnland gegründete Spezialist für supraleitende Quantencomputer, IQM Finland Oy, strebt im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses mit der Zweckgesellschaft (SPAC) Real Asset Acquisition Corp. an die US-Börse. Das Ziel der Transaktion ist die Beschleunigung der Entwicklung fehlertoleranter Quantensysteme und der Ausbau der Marktführerschaft, wie IQM am Montag mitteilte.
Strategische Ausrichtung und Börsennotierung
Nach Abschluss der Fusion wird IQM als börsennotiertes Unternehmen geführt. Die Notierung soll über American Depositary Shares an einem der grossen US-Handelsplätze erfolgen, heisst es in der Pressemitteilung von IQM. Zusätzlich prüft das Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland, das seit 2020 auch einen Standort in München hat, eine Doppelnotierung seiner Stammaktien an der Börse in Helsinki, die zeitnah nach der Transaktion realisiert werden könnte.
IQM zeichnet sich laut eigenen Angaben durch ein vertikal integriertes Geschäftsmodell aus. Das Unternehmen kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette - von eigenen Design-Tools für Chips und einer eigenen Fertigungsanlage bis hin zu Softwareplattformen und Rechenzentren. Diese "Full-Stack"-Systeme werden sowohl für den Einsatz vor Ort beim Kunden als auch über Cloud-Lösungen angeboten.
Finanzielle Eckpunkte der Transaktion
Der Zusammenschluss bewertet IQM vor Einbeziehung der neuen Mittel mit einem Eigenkapitalwert von rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass die Bilanz nach Vollzug über Barmittel in Höhe von mehr als 450 Millionen US-Dollar verfügt, die sich aus etwa 175 Millionen US-Dollar Treuhandguthaben der Real Asset Acquisition (sofern keine Rücknahmen erfolgen), etwa 134 Millionen US-Dollar Erlösen aus einer begleitenden PIPE-Finanzierung durch institutionelle Investoren (10,00 US-Dollar pro Aktie), 172 Millionen US-Dollar bestehenden Barmitteln von IQM (Stand Ende 2025) und 24 Millionen US-Dollar erwarteten Mittelzuflüssen aus der Ausübung von Optionsscheinen zusammensetzen.
Die Altaktionäre von IQM veräussern im Rahmen dieses Prozesses keine Anteile und haben sich zu einer marktüblichen Haltefrist verpflichtet.
Stimmen der Führungsebene
Jan Goetz, CEO von IQM, betont den Wandel der Technologie weg von der reinen Wissenschaft hin zu einer anwendungsorientierten Industrie: "Quantencomputing ist kein wissenschaftliches Projekt mehr. Es ist eine Branche, in der Kunden fortschrittliche Quantencomputer besitzen, betreiben und darauf aufbauen. Das ist es, was IQM möglich macht", wird er in der Pressemitteilung zitiert.
Peter Ort, CEO von Real Asset Acquisition, verwies auf die operative Stärke von IQM, das bereits mehr lokale Systeme an Forschungseinrichtungen geliefert habe als die Konkurrenz. Der Verwaltungsratsvorsitzende Sierk Poetting bezeichnet den Börsengang nicht als Strategiewechsel, sondern als "Beschleunigung", um die Quanteninfrastruktur ebenso zugänglich zu machen wie klassische Computersysteme.
Nächste Schritte
Die Gremien beider Unternehmen haben der Fusion bereits einstimmig zugestimmt. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen Aktionäre sowie weiterer üblicher regulatorischer Bedingungen. Detaillierte Unterlagen werden bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: SMI und DAX schliessen tiefrot -- US-Börsen schliessen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Verlusten. Die US-Börsen entwickelten sich uneinheitlich. Am Montag verabschiedeten sich die Börsen in Fernost mehrheitlich mit Abgaben.