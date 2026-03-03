Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
US-Börsendebüt 03.03.2026 03:42:33

D-Wave-Aktie in Gefahr? IQM plant Fusion mit SPAC Real Asset Acquisition Corp.

D-Wave-Aktie in Gefahr? IQM plant Fusion mit SPAC Real Asset Acquisition Corp.

Der finnische Quantencomputer-Pionier IQM strebt durch die Fusion mit der Real Asset Acquisition Corp. an die US-Börse.

• Transaktion bewertet IQM mit einem Pre-Money-Eigenkapitalwert in Milliardenhöhe
• Nach Abschluss der Transaktion Liquidität von über 450 Millionen US-Dollar erwartet
• Neben Listing in den USA prüft IQM zusätzliche Notierung der Stammaktien an der Börse in Helsinki

Der 2018 in Finnland gegründete Spezialist für supraleitende Quantencomputer, IQM Finland Oy, strebt im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses mit der Zweckgesellschaft (SPAC) Real Asset Acquisition Corp. an die US-Börse. Das Ziel der Transaktion ist die Beschleunigung der Entwicklung fehlertoleranter Quantensysteme und der Ausbau der Marktführerschaft, wie IQM am Montag mitteilte.

Strategische Ausrichtung und Börsennotierung

Nach Abschluss der Fusion wird IQM als börsennotiertes Unternehmen geführt. Die Notierung soll über American Depositary Shares an einem der grossen US-Handelsplätze erfolgen, heisst es in der Pressemitteilung von IQM. Zusätzlich prüft das Unternehmen mit Hauptsitz in Finnland, das seit 2020 auch einen Standort in München hat, eine Doppelnotierung seiner Stammaktien an der Börse in Helsinki, die zeitnah nach der Transaktion realisiert werden könnte.

IQM zeichnet sich laut eigenen Angaben durch ein vertikal integriertes Geschäftsmodell aus. Das Unternehmen kontrolliert die gesamte Wertschöpfungskette - von eigenen Design-Tools für Chips und einer eigenen Fertigungsanlage bis hin zu Softwareplattformen und Rechenzentren. Diese "Full-Stack"-Systeme werden sowohl für den Einsatz vor Ort beim Kunden als auch über Cloud-Lösungen angeboten.

Finanzielle Eckpunkte der Transaktion

Der Zusammenschluss bewertet IQM vor Einbeziehung der neuen Mittel mit einem Eigenkapitalwert von rund 1,8 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass die Bilanz nach Vollzug über Barmittel in Höhe von mehr als 450 Millionen US-Dollar verfügt, die sich aus etwa 175 Millionen US-Dollar Treuhandguthaben der Real Asset Acquisition (sofern keine Rücknahmen erfolgen), etwa 134 Millionen US-Dollar Erlösen aus einer begleitenden PIPE-Finanzierung durch institutionelle Investoren (10,00 US-Dollar pro Aktie), 172 Millionen US-Dollar bestehenden Barmitteln von IQM (Stand Ende 2025) und 24 Millionen US-Dollar erwarteten Mittelzuflüssen aus der Ausübung von Optionsscheinen zusammensetzen.

Die Altaktionäre von IQM veräussern im Rahmen dieses Prozesses keine Anteile und haben sich zu einer marktüblichen Haltefrist verpflichtet.

Stimmen der Führungsebene

Jan Goetz, CEO von IQM, betont den Wandel der Technologie weg von der reinen Wissenschaft hin zu einer anwendungsorientierten Industrie: "Quantencomputing ist kein wissenschaftliches Projekt mehr. Es ist eine Branche, in der Kunden fortschrittliche Quantencomputer besitzen, betreiben und darauf aufbauen. Das ist es, was IQM möglich macht", wird er in der Pressemitteilung zitiert.

Peter Ort, CEO von Real Asset Acquisition, verwies auf die operative Stärke von IQM, das bereits mehr lokale Systeme an Forschungseinrichtungen geliefert habe als die Konkurrenz. Der Verwaltungsratsvorsitzende Sierk Poetting bezeichnet den Börsengang nicht als Strategiewechsel, sondern als "Beschleunigung", um die Quanteninfrastruktur ebenso zugänglich zu machen wie klassische Computersysteme.

Nächste Schritte

Die Gremien beider Unternehmen haben der Fusion bereits einstimmig zugestimmt. Der Abschluss steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der jeweiligen Aktionäre sowie weiterer üblicher regulatorischer Bedingungen. Detaillierte Unterlagen werden bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

D-Wave Quantum-Aktie volatil: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
D-Wave-Aktie: Trotz jüngster Schwäche bleibt Analyst klar optimistisch

Bildquelle: Dmitry Demidovich / Shutterstock.com
