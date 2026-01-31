Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
92.48CHF
2.94CHF
3.28 %
09:26:24
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.02.2026 07:33:24
Beiersdorf Hold
Beiersdorf
92.96 CHF 1.27%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:32 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
100.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.23%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
101.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.23%
|
Analyst Name::
Edward Mundy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
30.01.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
30.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX gibt zum Handelsende nach (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
29.01.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Beiersdorf AG
|07:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Beiersdorf Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|92.48
|3.28%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:54
|
Jefferies & Company Inc.
Fresenius Buy
|08:48
|
Goldman Sachs Group Inc.
Hannover Rück Buy
|08:40
|
Barclays Capital
London Stock Exchange Overweight
|08:22
|
RBC Capital Markets
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|08:22
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eckert & Ziegler Buy
|07:38
|
Jefferies & Company Inc.
Amazon Buy
|07:38
|
Jefferies & Company Inc.
Alphabet A Buy