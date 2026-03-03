Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Sector Perform" belassen. "Oh je", schrieb Wassachon Udomsilpa am Dienstag in seiner ersten Reaktion auf den Geschäftsbericht der Hamburger. Im Fokus stehe der unter den Markterwartungen liegende Ausblick auf 2026. Die Signale für das erste Quartal seien sogar noch schlechter. Es sei erstaunlich, dass nach dem guten Start des Wirkstoffs Epicelline, der einen hautverjüngenden Effekt haben soll, offensichtlich so wenig Schwung aus dem vierten Quartal übrig bleibe./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 02:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

