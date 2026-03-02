Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
93.30CHF
-1.46CHF
-1.54 %
02.03.2026
SWX
03.03.2026 06:32:09
Beiersdorf Hold
Beiersdorf
95.34 CHF -1.71%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Hold" belassen. Der Ergebnisausblick für 2026 bedeute für den Konsens einen Korrekturbedarf von etwa fünf Prozent, schrieb David Hayes am Montagabend nach Eckdaten. Er rechnet mit einer schwachen Kursreaktion und Diskussionen über das Wachstum der Kernmarke Nivea./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
104.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.05%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
95.52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.69%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
02.03.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.592 - Beiersdorf unter Druck (Dow Jones)
|
02.03.26
|Beiersdorf sieht kaum Wachstum - Aktie sackt deutlich ab (AWP)
|
02.03.26
|Beiersdorf sieht 2026 kaum Wachstum - Aktienrückkäufe für bis zu 750 Millionen (AWP)
|
02.03.26
|Beiersdorf sieht 2026 maximal ein leichtes Wachstum (Dow Jones)
|
02.03.26