flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
28.40CHF
-0.60CHF
-2.07 %
10:53:18
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.03.2026 09:42:25
flatexDEGIRO Buy
flatexDEGIRO
28.53 CHF 0.50%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Greulich wies die Anleger am Dienstag nach dem jüngsten Kursrutsch infolge des "KI- und Ausblick-Lärms" auf eine Kaufchance hin./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
|
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.44 €
|
Abst. Kursziel*:
33.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.27%
|
Analyst Name::
Christoph Greulich
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu flatexDEGIRO AG
|
09:30
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX fällt zum Start des Dienstagshandels zurück (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
28.02.26