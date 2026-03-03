Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christoph Greulich wies die Anleger am Dienstag nach dem jüngsten Kursrutsch infolge des "KI- und Ausblick-Lärms" auf eine Kaufchance hin./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 06:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: flatexDEGIRO AG Buy
Unternehmen:
flatexDEGIRO AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
31.44 € 		Abst. Kursziel*:
33.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
31.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34.27%
Analyst Name::
Christoph Greulich 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse