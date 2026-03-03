Sika-Aktie nimmt ab: Globale Vertriebspartnerschaft mit Giatec abgeschlossen

Giatec bietet Sensoren, Software-Lösungen und KI-gestützten Datenanalyse-Tools an, welche nun in das globale Produktangebot von Sika integriert werden, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.

Finanzielle Eckpfeiler der Partnerschaft nennt Sika keine. Die Partnerschaft sei aber Teil der Investitionen in Innovation und Digitalisierung, die im Rahmen des so gennannten Fast-Forward-Programms dazu beitragen sollen, bis 2028 einen positiven EBITDA-Beitrag in Höhe von 150 bis 200 Millionen Franken zu erzielen.

Die Sika-Aktie verliert an der SIX zeitweise 3,84 Prozent auf 151,15 Franken.

