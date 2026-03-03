|Zusammenarbeit
|
03.03.2026 11:17:00
Sika-Aktie nimmt ab: Globale Vertriebspartnerschaft mit Giatec abgeschlossen
Der Bauzulieferer Sika hat eine kommerzielle Partnerschaft mit dem kanadischen Unternehmen Giatec Scientific abgeschlossen.
Finanzielle Eckpfeiler der Partnerschaft nennt Sika keine. Die Partnerschaft sei aber Teil der Investitionen in Innovation und Digitalisierung, die im Rahmen des so gennannten Fast-Forward-Programms dazu beitragen sollen, bis 2028 einen positiven EBITDA-Beitrag in Höhe von 150 bis 200 Millionen Franken zu erzielen.
Die Sika-Aktie verliert an der SIX zeitweise 3,84 Prozent auf 151,15 Franken.
jr/uh
Baar (awp)
Weitere Links:
Mittwoch 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Im Webinar am Mittwochabend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: SMI deutlich schwächer -- DAX unter 24'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich in Rot - Nikkei verabschiedet sich deutlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Am Dienstag präsentierten sich die Börsen in Fernost mit Abgaben.