Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

87.02
CHF
1.52
CHF
1.78 %
12:23:36
SWX
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet für das vierte Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von 4,1 Prozent und sieht sich damit über dem Konsens von 3,5 Prozent. Die Hamburger dürften damit ihre angepassten Ziele erreichen, schrieb er am Dienstagnachmittag. Für 2026 kappte sie ihre Wachstumsschätzungen wegen einer anhaltend gedämpften Entwicklung im Konsumentengeschäft. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns seien deutlich teurer als die der europäischen Branchenkonkurrenz./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 14:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
93.52 € 		Abst. Kursziel*:
-1.63%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
93.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.00%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

