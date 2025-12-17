Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Beiersdorf Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet für das vierte Quartal mit einem Wachstum auf vergleichbarer Basis von 4,1 Prozent und sieht sich damit über dem Konsens von 3,5 Prozent. Die Hamburger dürften damit ihre angepassten Ziele erreichen, schrieb er am Dienstagnachmittag. Für 2026 kappte sie ihre Wachstumsschätzungen wegen einer anhaltend gedämpften Entwicklung im Konsumentengeschäft. Die Aktien des Konsumgüterkonzerns seien deutlich teurer als die der europäischen Branchenkonkurrenz./rob/ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
93.52 €
|
Abst. Kursziel*:
-1.63%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
93.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.00%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
15.12.25
|DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Beiersdorf-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen DAX steigen (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
12.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
|
11.12.25
|JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Overweight für Beiersdorf-Aktie (finanzen.ch)
|
10.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels in Grün (finanzen.ch)
Analysen zu Beiersdorf AG
|10:20
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06:48
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:20
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06:48
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|12.12.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|11.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|26.11.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:20
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06:48
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|86.90
|1.64%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:20
|
UBS AG
Beiersdorf Sell
|10:16
|
Deutsche Bank AG
Sartorius vz. Buy
|10:11
|
JP Morgan Chase & Co.
IONOS Overweight
|10:08
|
Goldman Sachs Group Inc.
Carl Zeiss Meditec Buy
|10:07
|
Deutsche Bank AG
Pernod Ricard Hold
|10:06
|
Deutsche Bank AG
Nemetschek Hold
|09:57
|
Goldman Sachs Group Inc.
Akzo Nobel Buy