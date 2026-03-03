Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
81.40CHF
-11.90CHF
-12.75 %
09:31:12
SWX
03.03.2026 08:08:35
Beiersdorf Sell
Beiersdorf
80.93 CHF -15.12%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sell" belassen. Die Hamburger kämen nun in eine neue Umbauphase, schrieb Guillaume Delmas am Montagabend nach weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnissen für 2025. Dafür spreche der Ausblick für die Consumer-Sparte. Die Aktien hält Delmas weiterhin für relativ teuer./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Beiersdorf AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
93.16 €
Abst. Kursziel*:
-3.39%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
88.88 €
Abst. Kursziel aktuell:
1.26%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
