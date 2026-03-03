Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

81.40
CHF
-11.90
CHF
-12.75 %
09:31:12
SWX
03.03.2026 08:08:35

Beiersdorf Sell

Beiersdorf
80.93 CHF -15.12%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sell" belassen. Die Hamburger kämen nun in eine neue Umbauphase, schrieb Guillaume Delmas am Montagabend nach weitgehend erwartungsgemäßen Ergebnissen für 2025. Dafür spreche der Ausblick für die Consumer-Sparte. Die Aktien hält Delmas weiterhin für relativ teuer./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
93.16 € 		Abst. Kursziel*:
-3.39%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
88.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.26%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

