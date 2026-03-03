Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’459 -2.7%  SPI 18’526 -2.6%  Dow 48’905 -0.2%  DAX 23’844 -3.2%  Euro 0.9126 0.2%  EStoxx50 5’800 -3.1%  Gold 5’278 -0.8%  Bitcoin 52’313 -2.4%  Dollar 0.7865 0.9%  Öl 82.2 5.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
TUI-Aktie nimmt ab: Rückholung von Urlaubern aus dem Nahen Osten geplant
Vodafone-Aktie nimmt ab: Fledermaus-Fähigkeiten im Netz werden getestet
Bucher-Aktie fester: 2025 etwas mehr verdient - Dividende stabil
VAT-Aktie dennoch schwächer: 2025 deutlich mehr verdient - Dividende steigt deutlich
ALSO-Aktie stärker: Aktienrückkaufprogramm gestartet
Suche...

Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000

78.34
CHF
-14.96
CHF
-16.03 %
11:01:14
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.03.2026 09:41:00

Beiersdorf Buy

Beiersdorf
80.96 CHF -15.08%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei enttäuschend trotz neuer Aktienrückkäufe, schrieb Olivier Nicolai am Montagabend nach dem Geschäftsbericht. Der Ergebniskonsens könnte theoretisch um 5 Prozent sinken. Klarer werde dies wohl nach der Telefonkonferenz./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
123.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
88.52 € 		Abst. Kursziel*:
38.95%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.56%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Beiersdorf AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Beiersdorf AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:41 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:23 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:20 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
08:08 Beiersdorf Sell UBS AG
07:19 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen