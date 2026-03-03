Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
78.34CHF
-14.96CHF
-16.03 %
11:01:14
SWX
03.03.2026 09:41:00
Beiersdorf Buy
Beiersdorf
80.96 CHF -15.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 123 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei enttäuschend trotz neuer Aktienrückkäufe, schrieb Olivier Nicolai am Montagabend nach dem Geschäftsbericht. Der Ergebniskonsens könnte theoretisch um 5 Prozent sinken. Klarer werde dies wohl nach der Telefonkonferenz./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
123.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88.52 €
|
Abst. Kursziel*:
38.95%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
86.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.56%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:30
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:30
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
09:12
|Beiersdorf sieht kaum Wachstum - Aktie sackt deutlich ab (AWP)
|
06:34
|Beiersdorf-Aktie verliert: Konzern plant Aktienrückkauf - Kaum Wachstum 2026 (Dow Jones)
|
02.03.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,2% auf 24.592 - Beiersdorf unter Druck (Dow Jones)
|
02.03.26
|Beiersdorf sieht kaum Wachstum - Aktie sackt deutlich ab (AWP)
|
02.03.26
|Beiersdorf sieht 2026 kaum Wachstum - Aktienrückkäufe für bis zu 750 Millionen (AWP)
|
02.03.26
|Beiersdorf sieht 2026 maximal ein leichtes Wachstum (Dow Jones)
Analysen zu Beiersdorf AG
|09:41
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:23
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|08:20
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:08
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:19
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
