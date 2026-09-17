Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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17.09.2026 13:22:44
Bernstein Research verleiht Beiersdorf-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die Beiersdorf-Aktie aus.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Mittwoch die Daten von US-Kassenscannern hinsichtlich der Produkte der europäischen Konsumgüterkonzerne aus. Bei Beiersdorf halte die Erholung an.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Beiersdorf-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Beiersdorf legte um 13:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0.8 Prozent auf 75.30 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 26.16 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 35’755 Beiersdorf-Aktien den Besitzer. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 18.5 Prozent nach. Experten rechnen am 04.03.2027 mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2026 / 16:27 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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